„Kitas und Familien sind am Limit “

Sie habe Glück, dass sie im Homeoffice arbeiten dürfe, sagt die Mutter zweier Kinder (8 und 4) und nennt das „ein kleines Luxusding“. Denn so habe sie wenigstens nicht auch noch ein Betreuungsproblem.

Erkrankungen und Quarantänen: Auch Steinhagener Familien mit Kindergartenkindern in der Omikron-Welle zusätzlich belastet

Das aber, sagt sie, hätten viele befreundete Eltern, die nicht zu Hause arbeiten könnten, wenn die Kinder nicht in die Kita dürften – entweder weil sie Symptome zeigen oder als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle ist das derzeit leider keine Ausnahme, sondern leidiger Alltag und große Belastung für viele Familien. Die Lage in den Steinhagener Kindertageseinrichtungen ist vielfach angespannt.