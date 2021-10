Kitze retten und Waschbären jagen

Invasive Arten wie Waschbären und Nutria sollen mit Lebendfallen massiv bejagt werden, damit gefährdete Wiesenvögel eine Überlebenschance haben. Zugleich laufen die Rettungen von Rehkitzen vor dem Mähtod durch Drohnen-Aktionen sehr erfolgreich. Der Hegering Halle hat vor dem Umweltausschuss Halle eindrucksvoll Einblicke in seine Arbeit gegeben.

Wer bestimmte gefährdete Tierarten wie zum Beispiel heimische Wiesenvögel schützen will, der muss deren Feinden in der Natur gegebenenfalls über die Jagd massiv zu Leibe rücken, um einen ökologischen Ausgleich wieder herbeizuführen. Dass ein solcher Artenschutz wichtig ist, aber auch Konsequenzen mit sich bringt, ist in der jüngsten Sitzung des Haller Umwelt- und Klimaausschusses deutlich geworden.