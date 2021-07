Klagen gegen fünf Windräder

Schlangen

Der Rat der Gemeinde Schlangen muss an diesem Montag entscheiden, ob die Gemeinde den geplanten Windenergie­anlagen an der Gauseköte das gemeindliche Einvernehmen erteilt oder versagt. Die Frist zur Stellungnahme endet in zwei Tagen. Im Fachausschuss und bei einer Bürgerinformation hatte es viel Kritik an den Plänen gegeben.

Von Uwe Hellberg