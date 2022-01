Kläranlage als Corona-Frühwarnsystem

Stadt Paderborn will sich an Forschungsprojekt über die Viruslast im Abwasser beteiligen

Paderborn

Das Coronavirus befindet sich auch in Kläranlagen. Die Konzen­tration dort lässt Rückschlüsse darauf zu, wie stark der Erreger bei den Menschen in der Region bereits verbreitet ist. „Untersuchungen in Kläranlagen sind eine Möglichkeit, um frühzeitiger einen Hotspot zu erkennen“, sagt die Gewässerschutzbeauftragte der Stadt Paderborn, Barbara Westermann.

Von Dietmar Kemper