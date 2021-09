Kläranlage in Sennestadt bleibt weiter in Betrieb

Das Klärwerk in Sennestadt ist das jüngste in Bielefeld. Ein Gutachten sollte klären, ob eine Schließung zugunsten einer Großkläranlage in Verl-Sende günstiger wäre. Geprüft und abgelehnt wurde auch ein massiver Ausbau der Sennestädter Anlage.

Foto: Bernhard Pierel