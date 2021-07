Klassenkameraden gesucht

Axel Ahrens beginnt sofort, in Erinnerungen zu schwelgen, wenn er von seinem Vorhaben erzählt. Gemeinsam mit Klaus Lösche möchte er am 12. September mit dem Rad von Bremen aus Richtung Lübbecke starten.

Das alte Foto zeigt die Klasse von Axel Ahrens und Klaus Lösche an der Grundschule am Markt. Die beiden versuchen ein Wiedersehen im September zu organisieren und suchen ehemalige Freunde und Mitschüler.

So weit, so gut. Doch die beiden verbindet eine lebenslange Freundschaft, die ihren Anfang in Lübbecke nahm und die bei einem „Sandkastentreffen“ mit anderen Wegbegleitern aus der Kindheit fortgesetzt werden soll.