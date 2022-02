„Klassentreffen mit Frank-Walter und Olaf“

Werther

Rheinländer trifft Lipper in Berlin: „Ich freue mich schon riesig, den Frank-Walter am Wochenende wiederzusehen“, sagt Veith Lemmen. Es sei ihm eine Ehre, nach 2012 nun zum zweiten Mal der Bundesversammlung anzugehören – und damit erneut an der Wahl des Bundespräsidenten teilzunehmen, betont Werthers Bürgermeister. Gleichzeitig dürfte das kommende Wochenende in Berlin für Lemmen zu einer Art Familientreffen werden – mit Angehörigen und mit bestens bekannten Politikergrößen. Denn nicht nur mit dem amtierenden ersten Mann im Staat hat er schon das eine oder andere Mal anstoßen dürfen.

Von Volker Hagemann