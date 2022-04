Klassiker gegen die kulturelle Flaute

Wer sich an seinen eigenen Deutschunterricht erinnert, wird schon einmal mit Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ konfrontiert gewesen sein. Seit zwei Jahren ist das 250 Jahre alte Drama wieder Pflichtlektüre im Deutschunterricht – und für 95 der 120 Abiturienten wohl auch ein mögliches Thema der Abiklausuren. Damals wie heute: Lessings Nathan ist schwere Kost. Oder wie Deutschlehrerin am Gymnasium, Wiebke Gaffron, sagt: „Lessing macht Unterschiede in der Sprachkompetenz der Schüler deutlich.“

Will sagen: Das Thema Toleranz und Aufklärung treffen heute den Nerv wie je. Aber Lessing formuliert nicht nur die Gleichwertigkeit der drei monotheistischen Religionen. Im Mittelpunkt des Werks steht die »Ringparabel«. Damit erklärt der jüdische Kaufmann Nathan dem muslimischen Sultan die Gleichwertigkeit von Judentum, Christentum und Islam. Allerdings in einer Sprache (in Versform) und in einer komplexen Handlung, die Schülergenerationen vor dieser schon zu Interpretationen statt zum Originaltext greifen ließ. „Die Sprache Lessings ist sperrig mit vielen Handlungssträngen und langer Vorgeschichte. Eine doppelte Hürde haben die Schüler zu nehmen, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die Lektüre wird damit elitär“, sagt Wiebke Gaffron.