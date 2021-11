Klauke wird neuer Dompastor

Die Einführung von Klauke als neuer Domvikar und Dompastor durch Dompropst Monsignore Joachim Göbel ist für Samstag, 5. Februar 2022, in der Vorabendmesse um 18 Uhr im Dom geplant. Der Subregens des Erzbischöflichen Priesterseminars folgt damit auf Domvikar Dr. Nils Petrat, der Paderborn zum Jahresende, wie berichtet, verlassen und für ein Jahr nach Frankfurt bei einem Projekt der Jesuiten auf dem Campus der Hochschule St. Georgen mitarbeiten wird.

In Neheim geboren, in Paderborn und Freiburg studiert

1977 in Neheim geboren, studierte Klauke in Paderborn und Freiburg Philosophie und Theologie. 2004 empfing er in Paderborn die Priesterweihe. Danach war er als Vikar in Olpe und Espelkamp tätig, ehe er von 2014 bis 2017 als Pastor in Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof arbeitete. Seit 2017 ist Klauke Subregens am Erzbischöflichen Priester­seminar in Paderborn.