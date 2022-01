Klaus Czuka verabschiedet

Klaus Czuka ist als Vertreter der Bürgerhilfe Büren Mitglied im Seniorenbeirat und war seit der Gründung des Beirates im März 2016 zunächst stellvertretender Vorsitzender. Im Juli 2017 übernahm er das Amt des Vorsitzenden. Er löste Bernhard Götte ab, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig sein Amt zur Verfügung stellte.

Czuka war von 2018 bis 2019 als Beisitzer in der Landesseniorenvertretung tätig und hielt unter anderem in dieser Zeit mehrere Vorträge zum Thema Mobilität. Neben vielen weiteren Tätigkeiten als Vorsitzender des Seniorenbeirates Büren ist besonders das in Zusammenarbeit mit dem damals noch bestehenden Notarztträgerverein ins Leben gerufene landesweite Projekt „Notfalldose“ zu nennen.

Auf Czkuas Vorschlag hin wurde im Rahmen des von der Landesregierung initiierten Projektes „Nordrhein-Westfalen – Hier hat alt werden Zukunft“ die Arbeit der Bürgerhilfe Büren neben 14 weiteren Projekten im September vergangenen Jahres als „Leuchtturmprojekt“ ausgezeichnet.

Ebenfalls verabschiedet wurde stellvertretender Schriftführer Johannes Happe. Als Vertreter des Ortes Brenken war er seit der Gründung des Beirates im März 2016 stellvertretender Schriftführer. Er leitete neben weiteren Aktivitäten in dieser Zeit die Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude“. Seine Nachfolge übernimmt Sabina Pommer.

Zum Vorstand gehören außerdem: stellvertretende Vorsitzende Marie-Therese Karthaus (Hegensdorf), Schriftführer Reinhard Kleine (Wewelsburg) und Monika Finke (Vertreterin der Stadt Büren).