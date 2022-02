Kleber aus Mehl – Dünger aus Schafwolle

„Jugend-forscht“-Beiträge des Paderborner Goerdeler-Gymnasiums stellen ökologische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt

Paderborn

Was kommt dabei heraus, wenn man Schafwolle als ökologischen Dünger verwendet? Gibt es Alternativen zu den üblichen Klebern aus dem Bau- und Supermarkt? Und wie könnte ein ökologisch nachhaltiger Kunststoff aussehen? Mit diesen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler des Goerdeler-Gymnasiums beschäftigt. Sie und ihr Betreuer Reinhard Michel hoffen, dass die Jury am Donnerstag ihre Projekte so gut findet, dass sie es zum Entscheid auf Landesebene schaffen.

Von Dietmar Kemper