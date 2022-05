Kleiderkammer für Ukraine-Flüchtlinge: Verein braucht schnell neue Räume

Die Initiatoren der Kleiderkammer für Geflüchtete aus der Ukraine suchen neue Räumlichkeiten. Die Räume am Gehrenberg ständen nicht mehr zur Verfügung, sagt Andreas Gorsler, Mitglied des Herforder Vereins Helpchain. Es muss also sehr schnell gehen.

Die Verantwortlichen wurden von der Entwicklung nach eigenen Angaben komplett überrascht, so dass Gorsler mitteilt: „Wir müssen so schnell wie möglich etwas Neues finden.“ Etwa 100 Quadratmeter an Fläche sollten zur Verfügung stehen. Wichtig sei ein Standort in der Innenstadt: „Die Flüchtlinge müssen ja dahinkommen können.“