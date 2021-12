Klein, fein und stimmungsvoll – so präsentierte sich am Wochenende der Nikolausmarkt Büren nach einem Ortswechsel. Mit dem Umzug vom Marktplatz auf die Freifläche zwischen der Nikolauskirche und dem Innenhof des Rathauses hat der traditionsreiche Nikolausmarkt einen neuen Standort gefunden. Denn trotz nicht optimaler Bedingungen fand der weihnachtliche Markt von Freitag bis Sonntag guten Zuspruch.

Bürener Nikolausmarkt kommt in neuem Ambiente gut an – Wetter hätte besser sein können

An drei Tagen luden Händler und Ständebetreiber an 20 Hütten und Zelten zum Verweilen ein. Geboten wurde Vielfältiges aus dem Kunsthandwerk sowie eine reiche Auswahl an kulinarischen Leckereien und Heißgetränken. Hauptgrund dafür, trotz Pandemie am Markt festzuhalten, war das Ergebnis einer Umfrage des Bürener Stadtmarketings bei den Händlern und Ausstellern. „Wir haben mit allen Ausstellern gesprochen, und mit großer Mehrheit haben diese sich für eine Durchführung des Nikolausmarktes ausgesprochen. Lediglich drei Betreiber haben abgesagt“, sagte Anke Hammerström vom Bürener Stadtmarketing.