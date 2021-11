Kleine Ausstellung zur Stadtmauer

Museum in der Paderborner Kaiserpfalz bietet Rundgänge zu den noch sichtbaren Spuren an

Am Samstag (4., 11. und 18. Dezember) sowie in den Weihnachtsferien am Mittwoch (22. und 29. Dezember) heißt es um 14 Uhr in einem eineinhalbstündigen Programm zur Foyerausstellung „Auf der Mauer, auf der Lauer“. Feste Mauern und hohe Türme umgeben Paderborn seit 900 Jahren. Wie viel davon noch erhalten ist, nimmt man oft gar nicht mehr wahr. Nach einer Einführung im Museum lädt ein Rundgang zu ausgewählten Spuren der Stadtbefestigung an den genannten Tagen dazu ein, genauer hinzusehen. Die Teilnehmer entdecken einen ungewöhnlichen Wegezoll, ermitteln die Höhe der Mauer auch ohne Laser und erfahren, warum „Spießer“ früher kein Schimpfwort war.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist der Eingang des LWL-Museums in der Kaiserpfalz. Es wird gebeten, feste Schuhe und wetterfeste Kleidung mitzubringen.

Archäologischer Rundgang am Abend

Am Mittwoch, 1. Dezember, um 17 Uhr lädt das Museumsteam zu einem archäologischen Rundgang am Abend ein. Auf einer Zeitreise geht es zu den Originalschauplätzen der Paderborner Stadtgeschichte. Bei der monatlich wiederkehrenden Führung lernen die Teilnehmer ihre Heimat von einer neuen Seite kennen. Treffpunkt ist der Museumseingang.

Am zweiten Advent, 5. Dezember, um 15 Uhr lernen die Besucher bei der Führung „Zwischen Reich und Kirche“ mehr über Bischof Meinwerk, einen der bedeutendsten Reichsbischöfe des Hochmittelalters, kennen. In einem Rundgang durch die Bartholomäuskapelle, die „Geroldskapelle“ unter dem Küsterhaus und die spätottonische Pfalz sollen Meinwerks Leben und Wirken veranschaulicht werden. Die Architektur dieser Gebäude, aber auch zeitgenössische Exponate geben Einblicke in die Rolle Paderborns als kaiserliche Residenzstadt. Außerdem zeugen sie von ihrem Aufschwung in Bereichen wie Kunst und Bildung.

Am Sonntag, 12. Dezember, um 15 Uhr können sich die Teilnehmer der Führung „Sagenhafte Quellen“ in den Quellkeller des Museums in der Kaiserpfalz führen lassen, wo sie der Bedeutung der Pader und ihrer Sagenwelt auf den Grund gehen. Die Quellen haben nicht nur das Aussehen der Region geprägt, sondern sind auch ein Grund dafür, dass sich hier zu allen Zeiten Menschen angesiedelt haben. Für den Bau der beiden mittelalterlichen Königspaläste spielt der Wasserreichtum eine besondere Rolle.

Am Sonntag, 19. Dezember, geht es um 15 Uhr bei einer Führung durch die „Pfalz Karls des Großen“. Im Mittelalter reisten die Könige von Ort zu Ort, um das Reich zu verwalten, Recht zu sprechen, sich zu Beratungen zu treffen oder Gesandtschaften zu empfangen. Ein Netz von Stützpunkten, die Pfalzen, dienten den Herrschenden und ihrem Gefolge dabei als zeitweilige Unterkunft. Unter ihnen nahm Paderborn, die Pfalz Karls des Großen im neu eroberten sächsischen Gebiet, eine besondere Stellung ein. Ein Rundgang durch die Ausstellung und die karolingische Pfalz lässt die frühmittelalterliche Geschichte dieses Ortes wieder lebendig werden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist um 15 Uhr „Europa zu Gast im Palast“. Traditionen, Austausch und Bewegung prägen heute den Alltag. Das war zur Zeit der Karolinger im frühen Mittelalter nicht anders: „Europa“ war vernetzt – nicht zuletzt durch die Kaiserpfalzen als Stütz-punkte, in denen Karl der Große, „Vater Europas“, Gesandte, Bischöfe und Gelehrte aus aller Welt empfing. Was bedeutete das für Paderborn? Wie gingen die Menschen mit den Einflüssen um? Und wie prägt all dies das kulturelle Erbe bis heute? Die Mitmachführung für Erwachsene und Kinder zeigt, wie man schon damals mit Eigenem und Fremdem kreativ umging.

Führungen kostenlos, zu zahlen ist nur der Eintritt

Alle Führungen sind kostenlos. Zu zahlen ist nur der Museumseintritt. Der entfällt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Für den Besuch gelten die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) sowie das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske in den Räumen des Museums. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, da diese regelmäßig an Schultestungen teilnehmen. Diese können die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und Veranstaltungen in der Schulzeit weiterhin ohne Impf- oder Testnachweis besuchen.