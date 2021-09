Kleine Auszeit nehmen

Wohlfühltage für pflegende Angehörige vom 25. bis 29. Oktober in Schloß Holte-Stukenbrock

Mit den Angeboten an den Wohlfühltagen soll pflegenden Angehörigen eine kleine Auszeit ermöglicht werden.

Viele von ihnen haben den Wunsch, so lange wie möglich für den lieben Menschen da zu sein, auch wenn die eigene Belastung zunimmt und Grenzen spürbar werden. „Mit dem Angebot möchte ich diesen Menschen die Möglichkeit geben, für sich und ohne den Pflegebedürftigen eine kleine Auszeit zu nehmen“, sagt Maria Brock vom Fachbereich Soziales.

Telefonische Anmeldungen nehmen Maria Brock und Katja Weber bis zum 15. Oktober in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 05207/8905-332 entgegen. Da die Teilnehmerzahl bei den Kursen und Veranstaltungen begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Auf Wunsch wird in Zusammenarbeit mit den Pflegediensten eine Betreuung für den Pflegebedürftigen organisiert.

Programm

Montag, 25. Oktober: Yoga mit Ines Richter in der Trapphofstraße 34 c. Uhrzeiten: 10.30 bis 11.30 Uhr, 11.45 bis 12.45 Uhr oder 14 bis 15 Uhr.

Dienstag, 26. Oktober: Pilates mit Sabine Amann in der Helleforthstraße 39 a. Uhrzeiten: 10 bis 10.45 Uhr, 11.15 bis 12 Uhr oder 15 bis 15.45 Uhr.

Donnerstag, 28. Oktober, 10 Uhr: Märchenstunde mit Klang in der Friedenskirche an der Lindenstraße..

Freitag, 29. Oktober, 11 Uhr: Musik am Vormittag mit der Band Golightly in der Versöhnungskirche am Gluckweg.