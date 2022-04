Kleine Delbrücker Ninja lernen fürs Leben

Wie fühlt es sich an, wenn man sich selbst und andere beschützen kann? Dieser Frage gingen die Kinder der Kita Herz-Jesu mit ihrem Anerkennungspraktikanten Julius Erichsmeier auf vielen verschiedenen Wegen nach. Der 22-Jährige setzte in einem Projekt die Ninja-Wünsche der Kinder um.

Taekwondo-Großmeister Harun Özdemir unterstützt Projekt an der Kindertagesstätte Herz-Jesu

Diese hatten die kleinen Lego-Figuren in den Mittelpunkt all ihrer Aktivitäten gestellt. Denn sie spielen mit den Figuren und wissen aus der dazugehörigen Fernsehserie, dass Aufgaben am besten im Team gelöst werden.

„Die Ninjagos beschäftigen die Kinder der Kita Herz-Jesu schon lange“, sagt Einrichtungsleiterin Carina Brinkhus. Im vergangenen Jahr etwa wurden zu St. Martin Ninjago-Laternen gebastelt. „Anfang Februar haben sich die Kinder sich für unser Projektthema entschieden“, sagt Julius Erichsmeier. Die Themen Feuerwehr und Superhelden blieben außen vor. Seine Aufgabe ist es, mit einem Projekt Themen wie Wertevermittlung, Resilienz, Partizipation und die Förderung verschiedener Bildungsbereiche umzusetzen. Seine Projekt-Erfahrungen in der Kita wird er im Berufskolleg vertiefen und im Juni als Kolloquium präsentieren.

Das Projekt bestand aus unterschiedlichen Aufgaben, die sich die Kinder alle selbst gestellt hatten. Erichsmeier: „Zuerst haben wir versucht, mit Legosteinen die Drachen der Ninjagos zu bauen.“ In der Karnevalszeit wurden die bunten Figuren als Vorbild genommen, Masken zu basteln. „Jedes Kind hat sich die Farbe seines Lieblingsninjas ausgesucht, mit dem es sich identifiziert“, erklärt der angehende Erzieher.

Ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder war die Einheit mit dem Taekwondo-Großmeister Harun Özdemir aus Delbrück. Eines der Kita-Kinder hatte die Idee, seinen Trainer um Unterstützung zu fragen und stellte den Kontakt her. Der Sportler stellte den Kindern bei einem Training die verschiedenen Kicktechniken vor, zeigte Übungen für die Förderung von Gelenkigkeit und Ausdauer und berichtete vor allem von den Werten des Taekwondo. „Und die passen natürlich haargenau zu unserem Ninjago-Thema“, berichtet Erichsmeier. „Die Kinder haben ganz sicher viel von diesem Treffen mitgenommen. Nämlich andere Menschen zu respektieren, auch wenn sie als Gegner vor uns auf der Matte stehen. Und niemanden zurück zu lassen.“

Dass viel von dieser Erfahrung im Alltag eine wichtige Rolle spielen kann, wurde den Kindern klar, als sie mit Großmeister Özdemir ihre drei Superfähigkeiten herausgearbeitet und eingeübt haben. Denn bei Gefahr gilt: 1. ganz schnell wegrennen, 2. ganz laut „Hilfe“ schreien und 3. bei Gefahr darf ich jemanden wegstoßen und dann die Superfähigkeiten 1 und 2 einsetzen. Zum Abschluss durften die Kinder mit ihren Masken alles spielerisch wiederholen, was sie gelernt haben. Julius Erichsmeier ist sicher, dass die Kinder aus diesem Projekt sehr viel für ihr weiteres Leben mitnehmen und das Gelernte in den richtigen Situationen einsetzen werden.