Kleine Füße, große Fußstapfen

Hüllhorst

Nach taggenau 30 Jahren an der Jugendmusikschule Hüllhorst übernimmt Andreas Fischer am 1. Dezember die Leitung. Während der Mitgliederversammlung des Förderkreises Jugendmusik Hüllhorst in der Cafeteria der Gesamtschule wurde Fischer am Dienstagabend als Nachfolger von Reinhold Gorges vorgestellt.

Von Andreas Kokemoor