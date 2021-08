Kleine Piraten entern Hof der Remise

Bei der letzten Veranstaltung des Haller Kultursommers, standen die kleinen Bürger der Lindenstadt im Fokus: Am Sonntag haben sich kleine und größere Kinder auf die Spuren von Käpt´n Hook oder Jack Sparrow begeben und einen unterhaltsamen Tag an der Remise erlebt.

Unter dem Motto „Komm mit ins Piratenland“, hatte die Stadt in Kooperation mit Wibke May und dem Kreisfamilienzentrum ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, bei dem alle Teilnehmer auf große Schatzsuche gingen. „Wir haben fünf Stationen vorbereitet. Die Kinder können sich ausprobieren und haben scheinbar großen Spaß daran“, sagte Halles Kulturbeauftragte Jana Wieking, laut der alle Kinder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen mussten, um Eintritt ins Piratenland zu erhalten. War dieser Schritt erledigt, wurden die Kinder in fünf Gruppen aufgeteilt, die per Rotationsprinzip von einer Station zur nächsten wanderten.