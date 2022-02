Kleine Spenden schaffen Großartiges

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Entwurf für das neunte und letzte Kirchenfenster ist längst fertig und derzeit in der Friedenskirche Stukenbrock zu sehen. Die 19 Konfirmanden, die am 22. Mai von Pfarrer Reinhard E. Bogdan konfirmiert werden, haben in den vergangenen Herbstferien bei einer Freizeit auf Borkum viel Arbeit in ihren Entwurf mit dem Motto „Karfreitag“ gesteckt. Jetzt geht es um die Realisierung des 13.000 Euro teuren Kirchenfensters. Und dabei sollen die Bürger helfen.

Von Dirk Heidemann