Kleine Teiche entlang der Werre

Am Bergertor rauscht die Werre das Wehr hinab, etwas weiter Richtung Schweicheln sind die Uferbereiche überflutet. Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegel von Werre und Aa ansteigen lassen. Einer, der das Wetter in Herford immer im Blick hat, ist Heinrich Wulff.

In seinem Garten am Ortsieker Weg befand sich bis 2007 eine Messstation des Deutschen Wetterdienstes. Als die Messstation nach Jöllenbeck umzog, hat Wulff die meisten Instrumente behalten. Deshalb kann er ganz genau sagen: „Vom 1. bis zum 21. Februar gab es insgesamt 18 Regentage in Herford.“