Kleine Zeichen mit großer Wirkung

Tim Niedernolte ist in Bad Oeynhausen aufgewachsen, hat sein Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium gemacht, Fußball beim FC Bad Oeynhausen und Rot-Weiß Rehme gespielt und anschließend zum Studieren die Kurstadt verlassen. Heute lebt der 43-Jährige mit seiner Frau und seinen Töchtern (3 und 6) in Berlin.

Foto: Lydia Böhne