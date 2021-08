Kleine Züge rollen wieder

Große, luftige Räume nutzt der Modelleisenbahnclub Bad Oeynhausen-Löhne in der ehemaligen Näherei: Sascha Kämpfer (von links), Dieter Schiermeyer und Norbert Niedernhöfer (hier an der LGB-Anlage) freuen sich auf die ersten Ausstellungstage unter Pandemie-Bedingungen. Ob Windmühle Struckhof (Foto) oder Wasserschloss Ulenburg: Sascha Kämpfer hat fleißig an der Wallücke-Bahn weitergebaut. Dieter Schiermeyer freut sich: Teil der LGB-Bahn-Kulisse ist eine Szene aus der Kult-Fernsehserie „Neues aus Büttenwarder“.

Nur öffentlich zeigen durften die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Bad Oeynhausen-Löhne in den vergangenen eineinhalb Jahren coronabedingt nicht, was in den neuen Räumlichkeiten an der Steinstraße 13a in Löhne-Obernbeck passiert.