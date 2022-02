Kleiner Rat im großen Saal

Vlotho

In so kleiner Besetzung hat der Vlothoer Stadtrat wohl noch niemals getagt: 34 Mitglieder gehören dem Gremium eigentlich an – 13 von der SPD, 9 von der CDU, 6 von der Grünen Liste, 4 von der FDP und 2 von der Partei Die Linke. In der Februar-Ratssitzung waren nur (aufgerundet) 18 plus Bürgermeister Rocco Wilken zugelassen.

Von Jürgen Gebhard