Kleines Bauteil verursacht riesigen Schaden

Sanierungsarbeiten im Übergangswohnheim Am Cronsbach in Steinhagen schreiten voran – Unterbringungsprobleme werden drängender

Übergangsmuffen sind allenthalben in Wasserleitungen verbaut. In der 2015 errichteten Unterkunft Am Cronsbach sind allerdings gleich mehrere Lecks an einer Frischwasserleitung aufgetreten. Und diese liegt fatalerweise unterhalb der Fliesen, des Estrichs und der Dämmung direkt auf der Sohle. „Durch Erosionskorrosion hat sich Lochfraß gebildet“, schildert Sebastian Klopfer, Gebäudemanager der Gemeinde, einen allmählichen Prozess. Dass Wasser auf die nach unten dichte Sohle lief, blieb lange unbemerkt – bis die Nässe in den Wänden hochzog.