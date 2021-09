Kleines Filmfestival auf großer Leinwand

Cineasten aufgepasst: Im Warburger Cineplex-Kino sind in den kommenden vier Wochen sechs besondere Filme zu sehen. Sie werden im Rahmen der Sonderfilmreihe „Der Deutsche Filmpreis“ auf die große Leinwand gebracht.

Neue Reihe „Deutscher Filmpreis unterwegs in...Warburg“ im Cineplex beginnt am 3. Oktober

Schirmherr des kleinen Filmfestivals ist Drehbuchautor und Regisseur Heinrich Hadding. Er ist der Kulturpreisträger 2017 der Hansestadt Warburg. „Ich freue mich, dass es jetzt zum fünften Mal in Folge wieder ein paar Perlen des aktuellen deutschen Films im Kinosessel zu sehen gibt. Denn dort wirken gute Filme am besten.“ Das stellte der 49-Jährige am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms heraus.