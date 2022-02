Kleines Vermögen für die Innenstadt

In 2021 hat es in Warburg immerhin 15 Geschäftseröffnungen in der Innenstadt vom Kasseler bis zum Paderborner Tor gegeben. Acht Geschäfte oder Büros sind in diesem Zeitraum geschlossen worden. Unterm Strich also ein Plus also von sieben Geschäften. Von den etwa 120 Geschäften und Büros an der Warburger Einkaufsmeile stehen derzeit noch 18 leer.

