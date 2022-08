Kleinkind muss ins Krankenhaus

Balkonbrand an der Detmolder Straße 18 in Schloß Holte-Stukenbrock – Hauseigentümer verhindern Schlimmeres

Schloß Holte-Stukenbrock

Ferdinand Fortkord lag im Erdgeschoss auf seinem Sofa und machte ein kleines Mittagsschläfchen, als er die Martinshörner hörte. Dass es in seinem Haus an der Detmolder Straße 18 im Ortsteil Liemke brannte, bekam er am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr erst mit, als er nach draußen trat.

Von Dirk Heidemann