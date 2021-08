Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall in Löhne ist ein 47-jähriger Fahrer am Montagmorgen mit seinem Kleintransporter gegen ein Verkehrszeichen geprallt, von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in einem Straßengraben liegengeblieben.

Am Montagmorgen befuhr, laut Polizeiangaben, ein 47-Jähriger um 4.50 Uhr mit seinem Kleintransporter die Herforder Straße in Löhne in Fahrtrichtung Herford. Im abschüssigen Kurvenbereich prallte das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einem Straßengraben liegen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Fahrzeugbergung musste die Herforder Straße vollständig gesperrt werden.

Hierdurch kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.