Kleinwagen kollidiert mit Stadtbahn

Auf der Artur-Ladebeck-Straße in Bielefeld ist am Mittwochmittag ein Kleinwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Artur Ladebeck-Straße ist komplett gesperrt, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Unfall in Bielefeld - Hauptverkehrsstraße gesperrt

Auf der Artur-Ladebeck-Straße in Bielefeld ist ein Kleinwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen, dabei wurde mindestens eine Person verletzt.

Der Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Stadtbahn der Linie 1 ereignete sich in Höhe der Kreuzung Sandhagen. Dabei wurde eine Person in dem Kleinwagen eingeklemmt, Feuerwehr und Notarzt sind vor Ort. Die Artur-Ladebeck-Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt, es kommt zu erheblichen Behinderungen. Auch der Verkehr auf der Stadtbahnlinie 1 ruht derzeit in dem Abschnitt.

Weitere Informationen folgen.