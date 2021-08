Kletterturm wird erst später gebaut

Preußisch Oldendorf

Die Jugendlichen müssen sich wohl noch etwas gedulden. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche auch über den Kletterturm am Jugendtreff diskutiert. Herausgekommen dabei ist, dass die Baumaßnahme ins Jahr 2022 zurückgestellt wird. Grund sind ungedeckte Mehrkosten in Höhe von 31.500 Euro.

Von Viola Willmann