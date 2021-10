Klimafreundlich heizen

Entscheidungshilfen für die Wahl eines klimafreundlichen Heizsystems erhalten Hausbesitzer in drei kostenfreien Online-Vorträgen, die die Gemeinde Steinhagen gemeinsam mit der Volkshochschule Ravensberg und weiteren Partnern am Dienstag, 26., und Mittwoch, 27. Oktober, sowie am 3. November per Zoom anbietet. Am 26. Oktober referiert Sven Kersten von der Energieagentur NRW ab 19 Uhr zum Heizen mit erneuerbaren Energien, am 27. Oktober, 19 Uhr informiert er über „Wärmepumpe, Photovoltaik und Elektroauto – ein starkes Team“.

In der Zoom-Veranstaltung am Mittwoch, 3. November, werden ab 19 Uhr die Förderprogramme rund ums Haus und regionale Beratungsprogramme vorgestellt. An diesem Abend bietet Sven Kersten zudem Gruppenberatungen zum Heizen mit erneuerbaren Energien im Webraum an.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Ravensberg online über die Homepage unter www.vhs-ravensberg.de, per Mail an post@vhs-ravensberg.de oder telefonisch unter 05201/81090 entgegen.