Klimakids pflanzen Mammutbaum

Schloß Holte-Stukenbrock

Das ist eine Aktion, die die beschämt, die im Übermut randalieren und junge Bäume abknicken. Die „Klimakids“, im Sommer noch Dritt-, jetzt Viertklässler an der Grauthoffschule, haben am Mittwoch einen Baum im Sportpark am Ölbach gepflanzt.

Von Monika Schönfeld