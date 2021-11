Klimaschutz ist ein Zukunftsthema

Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne befasst sich bei Sitzung in Höxter mit aktuellen Herausforderungen

Höxter

„Denkmalschutz und Photovoltaik schließen sich nicht kategorisch aus. Man muss immer den Einzelfall beurteilen.“ Diese Auffassung hat Brakels Bürgermeister Hermann Temme am Rande der Sitzung der Regionalgruppe OWL der „Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in NRW“ vertreten. Temme ist Vorsitzender der Regionalgruppe, die aus zwölf Kommunen besteht und in Höxter getagt hat. Ein Thema war der Klimaschutz als integraler Bestandteil einer Stadtentwicklung.

Von Sabine Robrecht