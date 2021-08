Klimaschutz: „Kommunen sind Vorreiter“

Klimagipfel in Steinheim mit konkreten Beschlüssen: Ostwestfalen-Lippe will Ausbau der Photovoltaik mit Solaroffensive vorantreiben

Steinheim

Klimagipfel gibt es nicht nur in Rio und Paris, sondern auch in Steinheim. Ostwestfalen-Lippe will beim Klimaschutz nicht nur große Erklärungen abgeben, ab konkret handeln. Das „Gipfeltreffen“ war die größte Ansammlung von Verwaltungsspitzen, die der Kreis Höxter je gesehen hat.

Von Michael Robrecht