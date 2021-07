Klimaschützer kritisieren Linnemann

Ein Bündnis aus verschiedenen Klimaschutzbewegungen und Umweltverbänden hat am Freitag vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle gegen die CDU und die Politik des heimischen Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann demonstriert. Die etwa 40 Teilnehmer zeigten dem Paderborner Politiker symbolisch die rote Karte, weil er „im Gegensatz zu seinen Äußerungen in Paderborn“ zu den „größten Verhinderern der Energiewende“ in Berlin zähle.

Zur knapp 30-minütigen Aktion aufgerufen hatten die Gruppen Parents for Future und Fridays for Future. Ähnliche Demos gab es an dem bundesweiten Aktionstag auch in anderen Städten, wo unter anderem auch Kanzlerkandidat Armin Laschet kritisiert wurde.