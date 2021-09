Klimastreik und Rudelradeln

Die Stadt Lübbecke soll sich am Freitag, 24. September, am Nachmittag und frühen Abend wieder mit Leben füllen. Unter dem Motto „Schweigen ist Silber – Tun ist Gold“ rufen Fridays for Future Lübbecke, Parents for Future Lübbecke, die Initiative pro Fahrrad Lübbecke und die Initiative runder Tisch Flüchtlinge gemeinsam zum Klimastreik und zum Rudelradeln auf.

Aufruf mehrerer Gruppen: Demonstration in Lübbecke beginnt am Freitag um 16.30 Uhr am Markt

Gisela Bokämper-Lindstedt von der Initiative Runder Tisch Flüchtlinge sowie Petra Spona, Susanne Lenz und Jan Weidner von der Initiative pro Fahrrad vor dem Wittekindgymnasium in Lübbecke, wo sie in der Pause mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kamen.

Die Demonstration „Klimastreik“ beginnt um 16.30 Uhr am Markt und zieht mit Transparenten und Trillerpfeifen durch das Zentrum über die Lange Straße zurück zum Ausgangspunkt. Dort findet eine kleine Kundgebung statt. Während der Demonstration und der Kundgebung ist auf ausreichend Abstand zu achten; ob Masken getragen werden müssen, wird vor Ort bekannt gegeben. Anschließend beginnt ab 18 Uhr das 5. Rudelradeln, bei dem Fahrradfahrer gemeinsam durch die Stadt und diesmal vorbei an Lübbecker Schulen fahren. Zum Schluss sind für Gespräche und einen Absacker auf eigene Rechnung wieder Tische am Markt reserviert, diesmal vor der Ilias-Taverne.

Mit den beiden Veranstaltungen wollen die Initiatoren auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen und zugleich auf die Chance aller Bürger, sich in der Bundestagswahl aktiv für eine klimapolitische Wende einzusetzen. „Eltern wählen für ihre Kinder“, erklärt Hans Wessel, der sich bei Parents for Future in Lübbecke engagiert und selbst zwei kleine Kinder hat. „Die meisten Erwachsenen wählen nach ihren persönlichen Interessen und stellen die Höhe ihrer Rente, den Spritpreis, den Schutz ihres Eigenheims oder die Höhe der Steuern in den Fokus ihrer Überlegung“, erklärt er und fährt fort: „Dafür habe ich zwar Verständnis, aber die Leute merken nicht, dass sie mit diesem kurzfristigen Denken die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder aufs Spiel setzen. Der Klimawandel schreitet immer weiter fort, wenn nicht schnell tiefgreifende Maßnahmen unternommen werden“.

Wessel erklärt außerdem: „Laut einer aktuellen Studie der Uni Berlin haben fast zwei Drittel der Schüler Angst vor den Folgen der Klimakrise für ihre Zukunft. Sie haben erkannt, wie ernst die Lage ist und wie wenig sie selbst ändern können.“

Ähnlich schätzt Jonathan Sanke die Lage ein. Er ist bei Fridays for Future Lübbecke aktiv, hat gerade erst die Schule verlassen und studiert im ersten Jahr. „Alle größeren Parteien sind sich einig, dass mehr für den Schutz unserer Umwelt und den Erhalt unseres Planeten getan werden muss“, stellt er fest. „Das ist lobenswert und zeigt, dass das Thema zunehmend eine wichtige Rolle spielt. Aber nicht jede Partei versteht das gleiche darunter“, sagt er. „Die Bundestagswahl ist eine gute Gelegenheit, der Politik klar zu machen, welche Art des Umwelt- und Klimaschutzes die Bevölkerung möchte“, ist er überzeugt. „Wir müssen uns trauen, uns mit den wirklich großen Umweltsündern anzulegen“, betont er. „Immerhin werden fast zwei Drittel der weltweiten CO 2 -Emissionen von nur 100 Großkonzernen verursacht.“ Auch die Umweltschäden durch Internet, Militär oder Bauwirtschaft dürften nicht unterschätzt werden, mahnt er.

Die Initiative Runder Tisch Flüchtlinge weist darauf hin, dass nicht nur in Deutschland die Folgen des Klimawandels wie zuletzt mit den Überschwemmungen bereits deutlich zutage treten. Weltweit führe der Klimawandel dazu, dass Regionen unbewohnbar werden, sei es durch Hitze, Dürre oder Überschwemmungen. „Der Klimawandel nimmt unter den Fluchtursachen einen immer höheren Rang ein“, erklärt Gisela Bokämper-Lindstedt vom Runden Tisch und fasst zusammen: „Klimaschutz ist daher Prävention von Fluchtursachen“.