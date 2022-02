Klinikclowns treten bei der Demo auf

Der Krieg in der Ukraine, im Osten Europas, werde Teil der nächsten Kundgebung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter am Rosenmontag 28. Februar, ab 18 Uhr auf dem Neustadtmarkt in Warburg sein. Das bekräftigt das Bündnis in einer Pressemitteilung. „Auch aufgrund der aktuell bedrückenden Umstände in Bezug auf den Krieg in der Ukraine wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen“ sagt sein Sprecher Ricardo Blaszczyk.

Kundgebung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter am Montag in Warburg

Die Gegenkundgebung zu den „Montagsspaziergängen“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen, Impf- ­gegnern und Corona-Leugnern habe dieses Mal mit den Klinikclowns des Paderborner Humorkollegs auch besondere Gäste, erklärt Nora Wieners, Sprecherin des Bündnisses. „Leichtigkeit und Lebensfreude wollen sie verbreiten, auch und besonders in der Pandemie“, sagt Wieners. Die Klinikclowns werden berichten, wie sie dass in Corona-Zeiten schaffen. Anne Schwede, Gründerin und Leiterin, hat da in zwei Corona-Jahren ganz neue Erfahrungen gemacht.

Am Rosenmontag will das Bündnis mit der besonderen Rote-Nasen-Aktion auf die aufmerksam machen, die das Lächeln und das Lachen nicht verloren haben, die anderen Mut machen und Optimismus in der Gesellschaft verbreiten. Und es lädt erneut zum Dialog am offenen Mikrofon einladen. „Es ist unsere Aufgabe, sachliche Diskussionen zu fördern und Skeptikern und Kritikern ebenso eine Plattform zu bieten“, betont Blaszczyk.

Die Veranstaltung ist angemeldet, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.