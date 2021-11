Kliniken führen 2G-Regel für Besucher ein

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der steigenden Patientenzahlen führen die drei Krankenhäuser zum Schutz der Patienten die 2G-Regel ein: Ab Mittwoch haben nur vollständig geimpfte oder genesene Personen als Besucher Zutritt. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt ab Mittwoch sogar ein Besuchsverbot. Diese Regelung betrifft nur die Besucher der Krankenhäuser. Stationäre und ambulante Patienten werden behandelt, heißt es.

Der Nachweis über Impfung oder Genesung muss schriftlich oder als digitaler Nachweis vorliegen. Die Impfung (bei Johnson & Johnson die Erstimpfung, bei Biontech, Moderna oder Astrazeneca die Zweitimpfung) muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen. Alternativ muss ein Nachweis über die Genesung (ein positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist oder ein offizieller Nachweis des Gesundheitsamts) vorgelegt werden.

Besucher dürfen in der Zeit von 13 bis 19 Uhr ins Klinikum kommen. Für die Klinik für Psychiatrie gelten abweichende Besuchszeiten. Besucher dürfen ihre Angehörigen hier werktäglich in der Zeit von 14 bis 19 Uhr besuchen. Am Wochenende und an den Feiertagen ist die Besuchszeit von 12 bis 16.30 Uhr. Im Lukas-Krankenhaus Bünde ist die Besuchszeit täglich von 10 bis 19 Uhr. Im Ev. Krankenhaus Enger gelten die Besuchszeiten von 13 bis 16 Uhr.

Pro Tag darf maximal eine Person das Besuchsrecht wahrnehmen. Der Besuch sollte die Dauer von 60 Minuten nicht überschreiten. Während des gesamten Aufenthalts sind die Besucher verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, dürfen sich nicht mehrere Besucher in einem Zimmer aufhalten. Beim Betreten und Verlassen des Krankenhausgebäudes ist eine Händedesinfektion durchzuführen.

Ausnahmen gelten bei Menschen in lebensbedrohlichen Situationen und in begründeten Ausnahmefällen, wie im Bereich der Palliativmedizin, der Geburtshilfe sowie in der Kinder- und Jugendmedizin.

Im Kreis Herford wurden bis Dienstag 328.097 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 154.921 Erstimpfungen, 165.244 Zweitimpfungen sowie 7.932 Boosterimpfungen.

Der größte Anteil der Impfungen – nämlich 54,7 Prozent - liegt bei den 18 bis 59-Jährigen. Hier wurden 179.378 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 82.944 Erstimpfungen, 93.960 Zweitimpfungen und 2.474 Boosterimpfungen.

Die über 60-Jährigen machen einen Anteil von 41,28 Prozent aus. Hier wurden 135.447 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 65.235 Erstimpfungen, 64.792 Zweitimpfungen und 5.420 Boosterimpfungen.