"Es besteht keine Gefahr": Patient flüchtet aus der Maßregelvollzugsklinik

Vorfall vor einer Woche in LWL-Klinik in Schloss Haldem

Stemwede

Erst am Freitag haben Kriminalpolizei und die Klinik Schloss Haldem bekannt gegeben, dass ein Insasse der Maßregelvollzugsklinik bereits am Freitag, 13. Mai, fliehen konnte. In der Einrichtung in Haldem werden alkohol- und drogensüchtige Straftäter therapiert.

Von Michael Nichau