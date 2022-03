Klinikum Herford will zurück zum Normalbetrieb

Ein sofortiger Start von 0 auf 100 sei zwar nicht umsetzbar, sagt Dr. Maren Thäter, Vorstand im Klinikum. „Die elektiven (planbaren/ausgewählten, Anm. d. Red.) Aufnahmen können aber, vorerst langsam und unter Vorbehalt, wieder anlaufen.“ Bedingt durch die hohen Personalausfälle und die weiterhin hohe Anzahl an aufwendigen Isolationspatienten durch die Covid-19-Behandlungen hatte das Klinikum am Freitag einen Aufnahmestopp ausgesprochen. In vielen Bereichen des Klinikums wurden geplante Eingriffe verschoben, nur noch Notfälle behandelt. Bereits eine Woche zuvor hatte das Haus einen Krankenstand von mehr als 15 Prozent der 2100 Beschäftigten gemeldet. „Wir merken, dass diese schwierige Situation zum engeren Zusammenrücken der Bereiche geführt hat“, stellt Thäter am Dienstag fest.

