Klöster öffnen zu Mariä Lichtmess

Anlässlich des Festes Mariä Lichtmess am 2. Februar öffnen 30 Klöster und Klosterorte in Westfalen-Lippe ihre Pforten. Das Angebot koordiniert der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Rahmen der Reihe „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“.

Eine Führung durch die neue Kirche (Foto) und die Kapellen bietet die Landvolkshochschule Hardehausen an.

Laut einer Pressemitteilung des LWL werden seit dem 23. Januar bis zum 20. März etwa 40 Veranstaltungen in aktiven sowie ehemaligen Klöstern und Klosterorten veranstaltet. Sie sind zu finden von Arnsberg (Hochsauerlandkreis) über Dalheim (Kreis Paderborn), Rheine (Kreis Steinfurt) und Warendorf bis hin nach Willebadessen.

Ausstellungen, Konzerte, Gottesdienste und Gebete, Lichtprozessionen sowie Workshops sollen in dieser Zeit Begegnungsorte in besonderer Atmosphäre schaffen. „Die Menschen sind eingeladen, das Kulturgut Kloster neu zu erleben“, erklärt der LWL weiter.

„Nachdem ‚finde dein Licht‘ im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie weitestgehend ausfallen musste, freuen wir uns nun umso mehr, dass diese Ausgabe stattfinden kann“, wird LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger in der Pressemitteilung zitiert.

Vielfältigkeit der regionalen Klosterlandschaft

Ute Lass, Koordinatorin der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe ergänzt, dass in diesem Jahr auch Institutionen zum ersten Mal vertreten sind: „Jede neue Teilnahme zeigt die Vielfältigkeit der regionalen Klosterlandschaft.“ Dazu gehörten etwa die Münsterkirche St. Maria und Pusinna des ehemaligen Stifts Herford (Kreis Herford). Viele Institutionen und Veranstaltungsformate seien aber auch zum wiederholten Male dabei.

Diese Standorte gibt es im Kreis Höxter:

Abtei Marienmünster

Konzert „Marsyas Baroque“ am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr im Theatersaal (ehemaliger Schafstall) der Kulturstiftung Marienmünster. Einlass ist ab 18.30 Uhr. An diesem Abend präsentiert das Ensemble Werke des 17. und 18. Jahrhunderts. Die vier Musikerinnen bereichern ihre Konzertprogramme gerne mit Rezitationen oder zeitgenössischer Musik, schildert der LWL in seiner Mitteilung.

Reservierung per E-Mail an karten@kulturstiftung-marienmuenster.de. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Kontakt: Abtei Marienmünster, Abtei 3 in Marienmünster, Telefon 0160/1581122, www.musikfreunde.org.

Die Hegge – Christliches Bildungswerk

Tanzpädagogisches Seminar zur Fortbildung unter dem Motto „Finde dein Licht!“ von Freitag, 4. Februar, 18 Uhr, bis Sonntag, 6. Februar, 14 Uhr. „Ohne Licht kein Leben, keine Entwicklung. Ohne Licht werden die Dinge für uns nicht ansichtig, verlieren ihre Strahlkraft. Ohne Licht werden Menschen orientierungslos. Es wird sichtbar, wenn wir lernen, dieses ‚Licht‘ zu sehen, das in den Dingen, im anderen und in uns selbst wohnt. Alles hat ein ‚eigenes‘ Licht“, erklärt der LWL das Seminar in der Pressemitteilung weiter.

Die tanzpädagogische Leitung hat Ulrike Knobbe aus Kassel inne. Die Seminargebühr beträgt pauschal 240 Euro inklusive Unterkunft und Verpflegung. Infos bei der Hegge, Hegge 4 in Niesen, Telefon 05644/400, www.die-hegge.de.

Ehemaliges Zisterzienserkloster Hardehausen

Führung am Sonntag, 6. Februar, 16 bis 18 Uhr, durch die Kirchen und Kapellen in Hardehausen. Die Führung mit Impulsen zum Thema „Licht-Räume“ mit Diplom-Theologe Stephan Kreye soll Ruhe, Besinnung und Anregung bieten. Die spirituellen Räume unterschiedlicher Epochen laden die Besucherinnen und Besucher ein.

Der Eintritt ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Kontakt: Ehemaliges Zisterzienserkloster Hardehausen, Abt-Overgaer-Straße 1 in Hardehausen, Telefon 05642/9853222, www.lvh-hardehausen.de.

Ehemalige Benediktinerabtei Corvey

Ökumenische Ansgar-Vesper am Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Stephanus und Vitus. Der Pastoralverbund Corvey widmet dem Heiligen Ansgar eine Vesper. Dies ist die erste Veranstaltung einer Vesperreihe im Jahreskreis, die das reiche monastische Erbe im Jubiläumsjahr 2022 neu erschließen möchte. Von seiner Wirkungsstätte, der damaligen Reichsabtei Corvey, zog der Heilige Ansgar aus, um die Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen.

Informationen im Netz

Ausführliche Informationen zur Veranstaltungsreihe „finde dein Licht“ gibt es im Internet. Über die E-Mail-Adresse klosterlandschaft-westfalen-lippe@lwl.org kann die Broschüre bestellt werden.

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Veranstalter: Pastoraler Raum Pastoralverbund Corvey, Marktstraße 19, Höxter, Telefon 05271/498980.