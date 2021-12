Klus-Verein freut sich über Heimat-Preis

Ein Schmuckstück in Oppenwehe ist die im verkleinerten Maßstab nachgebaute Oppenweher Klus, die in der Weihnachtszeit besonders schön in Szene gesetzt wird. Die kleine Kapelle wird vom Klusverein Oppenwehe unterhalten, der jetzt für sein ehrenamtliches Engagement den Heimat-Preis 2021 erhielt.

Foto: privat