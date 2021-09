Knackpunkt sind die Parkplätze

In einem ehemaligen Bauernhaus direkt gegenüber der Dringenberger Burg soll ein Gastronomiebetrieb entstehen, der auch Fremdenzimmer vermietet.

Investor möchte in Dringenberg ein Bauernhaus zur Gastwirtschaft umbauen

Dieses alte Bauernhaus in Dringenberg steht seit längerer Zeit leer. Ein Investor möchte es zu einer Gaststätte mit Fremdenzimmern umnutzen.

Ein Investor will damit beispielsweise Paaren, die in der Burg heiraten, in direkter Nachbarschaft eine Möglichkeit zum Feiern geben. Weitere Zielgruppe für den Betrieb sind nach Angaben des Investors Wochenendausflügler, die die Burg Dringenberg besuchen.