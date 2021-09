Knapp 100 Getränkekisten geklaut

Diebe bedienen sich am Vorrat eines Hiddenhauser Sportvereins

Hiddenhausen

Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls – im Wortsinn: Mehr als 90 Kisten Minderalwasser und sechs Kisten Bier haben Diebe aus einer Garage an einem Sportplatz an der Mittelpunktstraße mitgehen lassen.