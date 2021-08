Knapp 300 Delbrücker geimpft

Organisatoren sind sehr zufrieden mit Resonanz auf erstes mobiles Angebot am Wiemenkamp

Delbrück

Als Dr. Philipp Hoffmann, Pharmazeutischer Leiter des Impfzentrums Salzkotten am Samstag Nachmittag den ersten mobilen Impftermin in Delbrück bilanziert, macht sich ein zufriedenes Lächeln in seinem Gesicht breit. Knapp 300 Impflinge waren zu dem Termin auf dem Parkplatz Wiemenkamp erschienen und hatten sich ihre Corona-Impfung abgeholt.

Von Axel Langer