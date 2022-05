Knapp einstündiger Stromausfall in Bünde

Bünde

Plötzlich gehen am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr in vielen Läden in der Bünder Eschstraße die Lichter aus, Kassensysteme funktionieren nicht mehr. Vom Ernstings Familiy-Shop bis zum Lotto-Laden waren Geschäfts- und Wohnhäuser ohne Strom. Auch die Displays der Geldautomaten in der Targo-Bank-Filiale blieben dunkel.

Von Daniel Salmon