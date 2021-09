Knappe Kiste zwischen SPD und CDU

KjG organisiert U18-Wahl an Sekundarschule und Gymnasium in Beverungen – Sozialdemokraten liegen vorne

Lennart Dewender (von links), Noah Latzel und Jeanine Soszynski von der KjG Beverungen im Wahlbüro des Gymnasiums. Ein Pendant dazu gab es auch in der Sekundarschule.

Bei den Zahlen handelt es sich um das Gesamtergebnis der U18-Wahl am Gymnasium und der Sekundarschule Beverungen, erstmals organisiert von der KjG vor Ort. 529 Schülerinnen und Schüler sind dem Ruf an die Wahlurne gefolgt. „Kinder und Jugendliche sollen das Prozedere rund um eine Wahl kennenlernen, damit sie keine Distanz mehr dazu haben, wenn sie dann wählen dürfen“, erklärt Lennart Dewender das Ansinnen der KjG, sich an der U18-Initiative zu beteiligen.