Knappe Mehrheit in Schlangen für Senne-Projekt

Die Gemeinde Schlangen hat am Donnerstagabend einem Vertrag zur interkommunalen Zusammenarbeit mit Bad Lippspringe und Hövelhof in den Bereichen Tourismus und Marketing zugestimmt. Nachdem erneut im Gemeinderat kontrovers über das Projekt gestritten wurde, fiel die Entscheidung sehr knapp aus. Elf Ratsmitglieder votierten für den Vertrag und die Zusammenarbeit, neun dagegen, es gab zudem eine Enthaltung.

Kritik gab es (wie zuvor schon im Fachausschuss) vor allem an der Personalgestaltung und den Personalkosten. Wie mehrfach berichtet, werden zwei Mitarbeiter der Gemeinde Hövelhof, Thomas Westhof und Helena Kottowski, das Projekt betreuen und ein Büro in Bad Lippspringe beziehen. Michael Zans, Fraktionsvorsitzender der SPD, stellte fest: „Dieser Vertrag ist für uns nicht akzeptabel. Hövelhof stellt das Personal und sagt, ihr in Lippspringe und Schlangen müsst dafür zahlen. Dabei kennen wir die Personalkosten noch gar nicht.“ Zugleich betonte Zans: „Wir sind nicht gegen die Entwicklung von Tourismus, aber die Konditionen müssen stimmen.“ Die Gemeinde sei jahrelang in der Haushaltssicherung gewesen, warnte Zans vor den Kosten. „Das hat keinen Spaß gemacht.“