Kneipp-Premiere im Kurpark in Bad Wünnenberg

Der einzige Kneippkurort in OWL erhält nun auch ein eigenes Festival: Das Kneippfestival Bad Wünnenberg feiert am kommenden Sonntag, 10. Juli, Premiere und soll das 1996 ins Leben gerufene und zuletzt etwas ruhiger gewordene Kurparkfest nun wiederbeleben.

Der Bad Wünnenberger Verkehrs- und Kneippverein mit dem Vorstand Klemens Otte (links), Jürgen Franke, Alexandra Dören, Christian Beyerstedt, Christoph Trapp, Nanny Mester, Dr. Peter Sacher, die Vertreter aus der Politik, Klaus Stratmann als stellvertretender Bürgermeister, Norina Wieners und Ortsvorsteherin Maria Junge sowie zahlreiche Akteure des ersten Kneipp-Festivals in Kurpark laden zu einem erlebnisreichen Besuch im Bad Wünnenberger Kurpark ein.

Christian Beyerstadt aus dem Orga-Team verspricht einen „bunten Tag für Jung und Alt“. Das Team des Verkehrs- und Kneippvereins hat etwa ein Jahr an dem neuen Konzept gefeilt, wobei der Organisationschef besonders auch die Unterstützung der örtlichen Vereine hervorhebt.

Herzstück dürften dabei die rund 50 Stände des Kunsthandwerkermarktes mit Töpferwaren, Körnerkissen, Modeschmuck, Peeling-Waschlappen bis hin zu den warmen Socken nach dem Kneippschen Fußbad sein.

Ab 11 Uhr erwartet die Besucher im nördlichen Teil des Kurparks eine „Kneippsche Begrüßung“ auf der Hauptbühne 1 der Musik- und Veranstaltungsmuschel. Danach spielt die Jazz-Band „Latin mit Zabrinsky-Trio“ und es gibt Live-Musik der Görlitzer Bands „Colour the Sky“. Dazwischen spielt das Straßentheater „Madame Lulu und die Arena der Sensationen“.

Unternehmer-Frühstück ins Leben gerufen

Gleichzeitig gehört das von Unternehmer Benjamin Schäfer und dem Verkehrs- und Kneippverein ins Leben gerufene erste Unternehmer-Frühstück zum Programm. Heimischen Unternehmern soll auf einem eher privaten Plateau ein reger Gedankenaustausch in festlicher Atmosphäre geboten werden.

In kleinen Sequenzen auf den Festival-Tag verteilt erwarten die Besucher Mitmach-Aktionen und Fachvorträge der heimische Gesundheitsberaterin Alexandra Dören, die den Fokus auf die Gesundheit nach den Lehren des bayrischen Pfarrers Sebastian Kneipp mit Bewegung und Entspannung legen wird.

Besucher können sich unterdessen an Aushängen informieren, wobei die Zusammenarbeit mit der Kneipp-Grundschule im Mittelpunkt steht. Wer selbst aktiv werden will, kann den mobilen Barfußpfad der Stadt ausprobieren.

Mit der Aktion „Rosen für das Leben“ wird Nanny Mester erneut Rosen zugunsten der Schlaganfallstiftung verkaufen und interessierte Gäste informieren.

Besucher sollen sich auch bewegen

Die „Bühne 2“ auf dem Festgelände gehört von 14 Uhr an dem Poetry-Slam mit dem Künstler-Duo Nadine Dubberke aus Bad Wünnenberg und Florian Wintels.

Mit „Bewegung-Back up – Rücken stärken“ möchten die Techniker-Krankenkasse und weitere Akteure der Veranstaltung den Gästen ihr Mit-Mach-Programm näherbringen. Auch die örtlichen Sportvereine wie der TuS Bad Wünnenberg und die FSV Bad Wünnenberg-Leiberg werden aktiv zeigen, welchen Stellenwert Bewegung in den heimischen Sportvereinen hat. Präsentieren werden sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Wünnenberg mit ihren sieben Löschzügen, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und die Malteser.

Für die kleinsten Festival-Gäste hält der Verkehrs- und Kneippverein ab 14.30 Uhr ein traumhaftes Märchenzelt aus Vlotho vor, das Geschichten nicht nur vorlesen, sondern erlebbar machen soll sowie eine Hüpfburg und viele Mitmach-Aktionen wie Kindertattoos und Schminkecke bereit.

An einem Verkaufsstand können die Gäste Lose aus einer Tombola für einen guten Zweck erwerben.

Historische Landtechnik kennenlernen

Die Historische Landtechnik Bad Wünnenberg will mit ihrem Fuhrpark für Bewunderung sorgen. Viel Fachwissen von den erfahrenen Landmännern auf ihren bereits in die Jahren gekommenen Hanomag oder Güldner kann abgefragt werden. So mancher kleine Knirps kann hier die Gelegenheit zur einer Sitzprobe auf einem Traktor der Marke Lanz oder Bulldog nutzen. Der dazugehörige Motoren-Sound ist hier natürlich Programm.

Um ständig aktiven Kontakt mit den Festivalgästen zu halten, steht das Orga-Team mit Bianca Böhner, Jürgen Franke, Hermann-Josef Veith und Eva und Christian Beyerstedt am „Info-Point (nahe des Musik-Pavillons) für Fragen als Service-Team bereit.

Kulinarisch wird das Programm durch Waffeln, Eis, Kaffee und deftige Leckereien, verteilt an mehreren Ständen im Kurpark, abgerundet. Der Eintritt ist kostenlos.