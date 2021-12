„Knochenbrecher richtete mein Bein“

An den Knochenbrecher Wilhelm Diekmann kann sich Heinz Diekmann noch gut erinnern. „Er hat mir mein gebrochenes Bein gerichtet, als ich sieben Jahre alt war“, sagt der heute 89-Jährige.

Gefundene Feldpost: Spenger Heinz Diekmann (89) erinnert sich an den Briefempfänger Wilhelm Diekmann

Wilhelm Spilker hat die Feldpost aus dem Jahr 1942 auf seinem Dachboden gefunden.In dem Haus, in dem Uhren, Optik Hellmann ansässig ist, war der Wohnort von Knochenbrecher Wilhelm Diekmann.

Eine Berichterstattung dieser Zeitung hat die Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs wieder wach gerufen. Wilhelm Spilker fand vor ein paar Wochen beim Aufräumen seines Dachbodens eine Feldpost in einem alten Koffer. Sie war Ostern 1942 von einem Helmut an einen Wilhelm Diekmann geschickt worden, der unter der Adresse „Spenge 24“ wohnte.